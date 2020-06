Dům s fasádou do oblouku nabízí rodině hezké výhledy. Kvůli nim si jej nechala postavit

Nebyl to, jak by se mohlo zdát, jen takový náhlý, divoký impulz. Naopak, stavba nového domu zabila hned dvě mouchy jednou ranou. Původní starší dům volal po odchodu dospělých dětí po rekonstrukci. Začít tedy znovu, moderně a na lepším místě bylo proto mnohem zajímavějším řešením.

„Největší dynamiky zaoblení dosahuje oblouk v obývacím pokoji. Důvodem byla snaha oddálit obytné prostory od hranice pozemku, zajistit soukromí a ty nejlepší výhledy do okolí. Tradiční kvádr by byl agresivní, místnosti by byly vtlačeny příliš blízko k sousednímu pozemku a chyběl by ten intimní odstup vyplněný zahradou. Tvar domu je díky oblouku jemný a přirozený,“ vysvětluje architekt.

Hlavní vstup do domu je umístěn na severní stranu domu. Za ním je zádveří, z něj návštěvník pokračuje do chodby, odkud má možnost vstoupit do hlavní denní místnosti spojující v sobě kuchyň, jídelnu a obývák, a také do dalších dvou pokojů, eventuálně do šatny, koupelny a na toaletu. Ložnice má pak svou vlastní koupelnu a také saunu.