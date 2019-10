Dům mnoha tváří v Pardubicích je architektovou oslavou Holandska

Na straně do ulice je část zdí čistě bíle omítnutých a na části je aplikovaná tzv. obtiskovaná fasáda patinovaná na šedo. Ta vznikla obtisknutím prken do ještě čerstvé omítky, takže zeď na první pohled vypadá, jako by byla obložená dřevem. Zadní zeď ponechává divákovi naopak pohled na přiznané režné cihly.