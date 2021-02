Dům jako pro padoucha z bondovky se v krajině maskuje neuvěřitelným způsobem

Logickým a velmi hezkým doplňkem domu je podsvícený bazén na nejspodnější terase. Obzvláště odtud má člověk pocit, jako by stačilo urazit už jen pár metrů po převážně kamenitém kopci a vstoupit do moře. Ve skutečnosti by to bylo velice nebezpečné, protože na konci této krátké cesty číhá strmý útes.