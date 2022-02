Dopřejte interiéru ideální osvětlení

Před plánováním rozmístění zdrojů umělého světla se pokusíme přivést do interiéru co nejvíce světla přirozeného.

Z umělého osvětlení máme na výběr stropní svítidla, nástěnná, stojací, stolní i vestavěná. Světlo přivedou do prostoru i světlovody sbírající denní světlo na střeše, fasádě, terase či zelené střeše a následně jej vedou do interiéru speciálním vysoce reflexním tubusem.

Obvykle ho musíme doplnit dalšími světly, nepřímými, která dotvářejí příjemné prostředí a usnadňují orientaci v noci, když se vydáme třeba do koupelny. LED páskami i bodovkami podsvítíme nábytek, police, dekorace, rostliny, instalujeme je do podlahy, do stěny ke schodišťovým stupňům i přímo do nášlapů.