Domácí knihovna: ostrov zážitků a pohody

Navíc teď v zimě sáhnou často po knize nejen ti, kteří čtení vysloveně milují. Nějaká knihovna by tedy neměla chybět v žádné domácnosti.

Velikost záleží na tom, jak velcí jste čtenáři. Dávno už není pravidlem, že by měla zabírat celou stěnu. Kdo je spíš sváteční čtenář, vystačí si určitě s menší. Pokud ovšem čtete rádi, uvažujte i do budoucna a počítejte už dopředu s novými přírůstky.

Co ale zvažte, je hloubka knihovny, jestliže máte doma velké slovníky, atlasy nebo třeba fotografické knihy. Na ty by knihovna s malou hloubkou nemusela stačit.

Ve větším bytě či domě může být čtenářský koutek velkorysejší. Vyčarovat se však dá i na malém prostoru. V každém případě to má být místo, které vám nabídne co nejvíce soukromí a denního světla, tedy pokud možno v blízkosti okna. A je jedno, zda to bude v obýváku, ložnici či pracovně.