Do prostředí prastarého lesa navrhl architekt domky, které s ním splynou

Mexický architekt na sebe v nedávné době upozornil svým návrhem stromových domků do parku obklopujícího francouzský zámeček La Mothe Chandeniers u města Loudun. Jeho práce a kladné ohlasy na ni dávaly tušit, že v tomto stylu architektury bude jistě pokračovat, a tak je zajímavé si prohlédnout další z jeho děl.

Tentokrát se rozhodl veřejnosti představit svůj návrh skupinky domků určených do prostředí staletí starého arboreta Buçaco, které lze objevit v oblasti Centro. Je obehnané věkovitou zdí a může se pochlubit jednou z nejlepších a nejucelenějších dendrologických sbírek v Evropě.

Návrh vznikl jako soutěžní příspěvek do architektonické soutěže pořádané společností D&A Publishers, jejímž zadáním bylo právě vytvoření stromových domků vsazených do libovolného prostředí.

Mexičané tedy zvolili portugalský les, jenž byl v minulosti považován za natolik posvátný, že do něj ženy v 17. století neměly ani povolen přístup.

Les, do něhož měly ženy vstup zakázán

Základem každé stavby je lehká kovová konstrukce vytvářející přízemní prostor zakrytý zelenou střechou sloužící jako zahrada. Fasády domků založených na patkách jsou z překrývajících se prken, která mají jejich vzhled co nejvíce přiblížit okolnímu lesnímu porostu.

Užitná plocha každé stavby činí 35,5 m². Jejich předpokládaný účel je využití pro edukativní účely. V praxi to znamená, že by zde mohly být například nejrůznější výstavy odhalující ať již historii arboreta, anebo tajemství ze života stromů. Právě tak dobře by mohla v domcích fungovat různá informační střediska.