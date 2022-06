Divoký mramor dodá koupelně mystický nádech

Stále moderní jsou velké formáty. A to i pro malou koupelnu. Například rektifikované obkládačky 40 x 120 cm mohou prostor opticky zvětšit. Design mramoru, onyxu na velkém formátu skvěle vynikne, posune koupelnu na úplně novou estetickou úroveň.

Jak na to

Koupelnu trápí nejen vodní kámen Jak na to

A proč se dává do sprchového koutu na podlahu mozaika? Dlažbu větších formátů může lidský mozek opticky vnímat jako pocitově více kluzkou, než je tomu u formátů malých, i když vykazují stejnou třídu protiskluznosti.

Design není to jediné, co při výběru obkladů a dlažby do koupelny budete řešit. Na trhu je obrovské množství keramických materiálů a zorientovat se v nich nemusí být jednoduché.