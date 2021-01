Designéři ani v době epidemie nelenili. Dokazují to nominace na Czech Grand Design

Loni bylo poprvé za čtrnáct let existence soutěže Czech Grand Design ocenění udělováno kvůli koronavirové epidemii v jiné podobě. Pandemie ani nouzový stav ale neutlumily kreativitu a tvůrčí energii českých designérů a nominace na ceny Czech Grand Design nabízejí i letos bohatou sklizeň projektů z oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, ilustrace a grafického designu.

„V letošním roce měla řada designérů paradoxně díky jarní zdravotní krizi čas věnovat se svým osobním projektům. Uskutečnit své sny, pustit se do věcí, na které by za normálních okolností nebyl čas a prostor. Řada projektů je tedy velmi osobních,“ uvádí u příležitosti vyhlášení nominací Jana Zielinski, členka Přípravného výboru a ředitelka Designbloku.

Umělecká a designérská tvorba Tadeáše Podrackého mu vynesla nominaci. Porotci ocenili kolekci The Metamorphosis.

Kromě ocenění dalších vítězů z celkem osmi kategorií (v každé jsou vždy tři finalisté) a vyhlášení hlavní ceny uvádějí organizátoři Czech Grand Design každoročně významnou osobnost oboru do Síně slávy za celoživotní přínos.

Odhalení finalistů proběhne na vernisáži výstavy Best of: 2020 v Galerii České spořitelny v Rytířské ulici v Praze, která představí ucelený výběr nejúspěšnějších děl veřejnosti. Výstava proběhne od 26. března do 30. května 2021.