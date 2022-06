Dánové z BIG slaví další úspěch. V Curychu postaví letiště podle jejich návrhu - ze dřeva

Projekt by měl být dokončen do deseti let, umístěny v něm budou jak brány pro cestující ze zemí spadajících do schengenského prostoru, tak brány pro cestující z něj a mimo něj. Součástí vybavení budou i nezbytné maloobchodní prostory, salonky, kanceláře, ale také nová věž řízení letového provozu. Rozšíření se při této příležitosti dočká rovněž imigrační hala.