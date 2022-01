Čtyři kvádry a borovice. To není detektivka, ale rodinný dům

Klíčem k úspěchu, jak vysvětlují architekti, bylo proto vytvoření návrhu, který by národnímu parku oproti původní zástavbě něco vracel. Návrhu, který by znamenal zlepšení kvality tohoto místa.

Angličané proto zapojili do projektu co nejvíce přírodních prvků a především, materiál pro dům volili tak, aby co nejlépe zapadl do okolí. Výsledek se dostavil - jejich plán se v průběhu celého schvalovacího procesu setkával s pozitivní odezvou.