Čínský architekt postavil moderní knihovnu, vyrostla ze starých ruin

Stavbu s názvem „Library in Ruins” neboli „Knihovna v ruinách” navrhl čínský architekt Chen Xi se svým Atelierem XI. Je postavena ze zbytku domu ve staré čínské vesnici Sunyao. Poté, co byla knihovna dokončena, si do ní chodí číst a hrát okolní vesničané a jejich děti. Jde o inspirující příklad spojení staré a nové architektury.