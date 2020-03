Chytré spotřebiče s námi komunikují

Stojíte v obchodě před regálem a nevíte, zda došlo mléko? Po telefonu zkontrolujte, co vám v chladničce chybí, a podle toho nakupte. Chytrý telefon pošle i upozornění, že domyla myčka, chybí jí leštidlo, a nahlásí informace o pračce - o spotřebě vody a energie, zda už doprala a je nutné vyjmout prádlo. Sušička vás zase upozorní, kdy je třeba vyčistit filtr nebo vyprázdnit nádobku na vodu.

Co chcete od pračky? Aby náklady na její provoz byly co nejnižší a výsledek praní byl co nejlepší. Pračka musí zvládnout vyprat špinavé montérky ze zahrady, ale i jemný vlněný svetřík. Má spolehlivě nahradit praní v ruce. A také pracovat tiše, aby nerušila.