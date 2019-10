Byt, jehož šokující styl nenechá žádného návštěvníka v klidu

Bezprostředně pod nimi či vedle nich však zůstává jako protipól přiznaný beton anebo zeď s oprýskanou i několik desítek let starou barvou. Na jiném místě je možné vidět, kde byl v průběhu minulých let probourán nový vstup do místnosti. Ani toto místo není nijak zakryto a z rohu vystupují zbytky odsekaného zdiva.