Brno vybralo podobu nového nádraží

Ze století páry rovnou do 21. století. Tak by měla vypadat proměna hlavního brněnského nádraží. Ze současného místa v centru města by se mělo nádraží přesunout o několik set metrů, kde vznikne nový komplex na zelené louce. Jeho podoba by měla být z pera architektů nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects.