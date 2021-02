Brno vdechne Špitálce nový život, s ním jí dá i novou tvář

Revitalizaci tzv. brownfieldu Špitálka město rozložilo do několika etap, z nichž některé už dokončilo, či právě probíhají. Nejprve na přelomu let 2018 a 2019 uspořádalo mezinárodní urbanistickou ideovou soutěž pro oblast o rozloze 24,55 hektaru.

Tato část města zabírající plochu 2 hektary by měla odpovídat současným světovým trendům, které vytvářejí pro obyvatele městské prostředí, kde mohou na stejném místě jak pracovat, tak zároveň bydlet.

Střechy by měly být plně využívané. Mimo jiné i jako zahrádky pro komunitní pěstování plodin.

Velice atraktivním prvkem – a to nejenom pro místní – se stane 400 m dlouhý Skywalk, tedy cesta propojující ve výšce všechny budovy a procházející i skrz chladicí věž.

Samozřejmostí by mělo být osazení volných ploch na budovách fotovoltaickými panely, uvažuje se o systémech recyklace šedé vody. Vnitřní klima budov by mělo být plně řízeno podle aktuální potřeby právě přítomných lidí, stejně jako veřejné osvětlení. Všechny systémy by měly být propojené, měřené, vyhodnocované – právě tak lze dosáhnout jejich inteligentního řízení.