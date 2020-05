Běžný byt architekti proměnili v domov i ateliér pro fotografa

Když se fotograf z tureckého Izmiru obrátil na architekty z ateliérů Yerce Architecture a ZAAS, přál si proměnit běžný byt v pětipodlažním domě v rušné čtvrti města na fotografický ateliér a byt. Během přípravy projektu vyšlo najevo, že by bylo dobré, kdyby se do loftového prostoru vešla i galerie, v níž by bylo možné vystavit jak díla majitele, tak i dalších fotografů. Výsledkem je moderně a dobře vyřešený prostor poskytující jak zázemí pro práci, tak soukromí pro majitele.