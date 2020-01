Architektka vsadila na černou zeď a textilní beton, výsledný vzhled bytu překvapí

S rekonstrukcí kuchyně, koupelny a toalety se majitelka obrátila na architektku Ivu Křikavovou. Hned od začátku bylo jasné, že se obě shodnou na vkusu a dílo se bude dařit o to radostněji.

„Marie chtěla navázat na to, co už v bytě mají, aby byly nové místnosti na podobném principu jako ty zařízené. Pak už jsem měla volnou ruku a bavily jsme se dál nad mým návrhem. Jedním z požadavků na kuchyň byl dostatek pracovní plochy. Mě napadlo začlenit do interié­ru betonové prvky.