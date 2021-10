Architektka navrhla sociální bydlení, ve kterém se nájemníci cítí jako plnohodnotní majitelé

Projekt vznikl ve spolupráci Úřadu pro partnerství v oblasti bydlení, vládního portálu Služby pro stavebnictví a majetek a kanceláře státního architekta Queenslandu. Je jedním z deseti, které mají sloužit jako ukázkový typ nového sociálního bydlení.

Jak uvádí architektka, před tvorbou návrhu zúčastněné strany nejprve rozmlouvaly s uživateli již existujících sociálních domovů, aby si udělaly představu, co je nejčastěji trápí. Společně přišli na to, že to jsou často na první pohled drobnosti, jako jsou velká parkoviště před domy nebo příliš mnoho lidí v jednom domě apod.

To vše podle zjištění vede k tomu, že se obyvatelé sociálního bydlení často necítí v těchto bytech a domech jako doma nebo nejsou na svůj domov hrdí a také to vytváří určitou propast mezi komplexem se sociálním bydlením a okolím.

Architektka se svým týmem proto dostala za úkol navrhnout takový typ bydlení, kde pomocí menších, ale zato významných architektonických úprav pomůže obyvatelům užít si plnohodnotného pocitu návratu domů pokaždé, když do svého domku vstoupí.

Jednou z prvních úprav bylo roztříštění objektu do podoby malé vesničky tvořené několika domky. Přestože mají všechny spoustu sjednocujících rysů, zároveň je každý trochu jiný, což dodává jeho obyvatelům pocit určité individuálnosti a zároveň i pocit sounáležitosti.

Centrální nádvoří mezi domky Foto: Christopher Frederick Jones

Důležitými prvky, které nejsou pro dosavadní typy sociálního bydlení v zemi běžné, je umístění parkoviště po straně komplexu, díky čemuž tato plocha nezabírá cenný prostor využitelný pro interakci nájemníků s okolím.

Zároveň má každý dům svůj vlastní vstup vedoucí přímo na ulici. Ve směru do dvora je pak prostor každého domu ohraničen nízkým plůtkem. To umožňuje jasně vyhradit soukromý prostor každé domácnosti, a přitom volně komunikovat se sousedy, když o to oba stojí.

Velice důležitým prvkem každého domu je pak maličká zahrádka, kde si majitelé mohou něco pěstovat anebo i zařídit nějaké venkovní posezení.

Rozdělení bydlení do samostatných domků poskytlo i další zajímavou přednost jeho obyvatelům - každý z nájemníků má takto svou vlastní adresu. Navíc tím, že je bydlení v popředí umístěných domů přízemní, vznikly domácnosti ideální pro osoby s postižením, které jsou právě na sociální bydlení často odkázané.

Poznatky do budoucna

Architektka zdůrazňuje, že na celém projektu pro ni a nepochybně i pro všechny další architekty v zemi, kteří se budou věnovat návrhům sociálního bydlení, byla nejdůležitější fáze přípravy projektu.

Možnost setkat se s reálnými uživateli tohoto typu bydlení, diskuze o tom, co je nejvíce trápí a co nejvíce potřebují, byly pro ni, jak uvádí, nesmírně osvětlující. Bez ohledu na to, kdo konkrétně bude bydlet v domcích nazvaných Anne Street Garden Villas.

U každého domku je také malá zahrádka. Foto: Christopher Frederick Jones Dalších 6 fotografií

Anketa Líbilo by se vám takové bydlení? Ano. Vypadá to velmi slušně. 77.2 % Ale docela jo. 5.6 % Neumím to takhle z fotek posoudit. 6.7 % Moc ne. 1.1 % Ne, to by mě nenadchlo. 9.4 % Celkem hlasovalo 180 čtenářů.