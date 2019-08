Architekti navrhli loftový byt v bývalé montovně automobilů

Vstupní prostor do bytu připravuje příchozího na velký prostor hlavní části bytu pozvolna.

Nyní návštěvník vstupuje do bytu v místě, kde je přechodová zóna obložená dřevem. Díky tomu není hned pohlcen pocitem, že se ocitl ve velkém industriálním prostoru.

Architekti využili všech dostupných prostředků, ať již je to právě volba materiálů, nebo prvky v podobě elegantního dřevěného schodiště či téměř až scénické nasvícení, aby co nejvíce potlačili tíhu obrovského prostoru, jež by na člověka jinak dopadala. Zároveň ovšem zachovali v bytě otevřenost a jasné členění prostorů.