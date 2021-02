Architekt vytvořil funkční a plně využitelný domov pro čtyřčlennou rodinu

„Klienti neměli žádné záludné požadavky či nestandardní nároky. Jediné zásadní přání měla paní domu, která se se svými dětmi oddává různému kreativnímu tvoření a ručním pracím a společně touto zálibou stráví mnoho času. Přála si místnost, kde bude mnoho úložného prostoru a velkorysé sezení i dostatek denního světla, aby měli jakousi kreativní dílnu, kde za sebou pouze zavřou, a dům je uklizený. To byla i pro mě novinka.

V žádné ze svých předchozích realizací jsem nemusel věnovat tolik energie, ale mimochodem i prostoru v rámci dispozice takovému typu místnosti. Celá myšlenka rodinného vytváření mě velmi nadchla. Ve výsledném kontextu jsem za tuto místnost velice rád. Dům je i přesto, že zde rodina s malými dětmi žije na sto procent, stále uklizený a prostorný, a co musím pochválit, paní vkusně interiér dovybavila,“ dodává autor projektu.

„Přidanou hodnotou práce architekta bývá chytré řešení dispozice a úložných prostor. My jsme byli k projektu přizváni tzv. za pět minut dvanáct, v době, kdy se začínalo stavět, což bylo tak akorát, abychom mohli v případě potřeby mluvit do stavebních příprav, a to především ve prospěch mého záměru. Bavíme se například o přípravě pouzder a kolejnic pro posuvné dveře v polyfunkční zóně či vynechání podlah tam, kde jsem chtěl podlahu zapustit, například pro vytvoření čisticí zóny v technické místnosti.