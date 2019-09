700 let starou pilu majitel restauroval do podoby úžasného rodinného domu

Objekt stojí na pozemku o výměře 0,72 hektaru mezi obcemi Stow on the Wold a Upper Oddington v hrabství Gloucesteshire. „Věž Millway Tower byla postavena v roce 1307 a pravděpodobně sloužila mnichům z Maugersbury jako pila v dobách, kdy Wychwoodský les sahal až na okraj Stow on the Wold,” uvádí v popisu nemovitosti realitní kancelář Knight Frank, která ji nabízí k prodeji.