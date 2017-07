Hlavní vstup do domu je na úrovni přízemí, kde je hlavní společenský prostor tvořený klasicky kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Na kuchyň prakticky navazuje spíž, za ní je pak v samostatné místnosti prádelna. Na této úrovni je také pokoj pro hosty, který je ovšem umístěn co nejdál od obývacího pokoje, aby v něm návštěvy měly co největší klid. První poschodí slouží jako typická soukromá zóna rodiny, je zde hlavní ložnice rodičů s vlastní koupelnou a šatnou, jeden menší pokoj rovněž s vlastní koupelnou a další dva pokoje, které se dělí o koupelnu umístěnou přes chodbu. Dům má navíc zčásti zanořený suterén, kde je prostorná garáž pro čtyři vozy a také místnost vyhrazená pro domácí kino. S ní pak sousedí domácí vinný sklep, jehož stylovou dominantou je sud sloužící jako stolek.