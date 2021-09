Prvek, který může být nečekaně zrádnou konstrukcí u dřevostaveb

Pohled na dům, na jehož fasádě jsou vidět sondy do zateplovacího systému, které mají zjistit rozsah poškození nosné konstrukce. Foto: Nemopas

Řada lidí považuje parapet za architektonický prvek fasády domu a neuvědomuje si, že parapety jsou stejně důležité pro ochranu stavby před vodou jako střecha nebo izolace sklepa. Drobná chyba a netěsnost v provedení parapetů se nemusí dlouhou dobu projevit. Ale voda postupně zatéká do fasády a do stěny. Případ pana Martina ukazuje, kam až to může dospět.