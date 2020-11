Víte, jak správně pečovat o baterii robotického vysavače? Kdy je čas ji vyměnit

„Při prvním použití vysavače s Ni-Mh baterií doporučujeme provést prvních pět úplných nabíjecích cyklů. To znamená, že baterii v přístroji plně nabijeme, a poté ji necháme zcela vybít. Tento proces je pak vhodné opakovat alespoň jednou za čtvrt roku. Díky formátování dosáhneme maximální kapacity akumulátoru. V případě robotického vysavače to znamená i větší plochu, kterou stihne uklidit,“ vysvětluje Radim Tlapák z internetového obchodu BatteryShop, který nabízí náhradní akumulátory české značky T6 Power do různých typů robotických vysavačů.

V létě to nevadí, ale v zimě je to problém. Jiní naopak mají ve zvyku vysavač v době, kdy jej nepoužívají, uklízet do nevytápěných místností. Opět, v létě to nevadí, ale v zimě nastává problém.