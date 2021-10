Sádrokarton boří nepravdy a mýty

Ve vztahu se sádrokartonovými příčkami je třeba myslet také na schodiště, od jehož typu se odvíjí jeho kotvení, a to už ve fázi přípravy stavební dokumentace. „Bočnicová, točitá a segmentová schodiště mají dvě základní kotvení - do podlahy a do čela stropu. Avšak z hlediska statiky je vždy lepší, když schodiště vede alespoň částečně kolem stěny, kam se přichytí třetím pomocným kotvením. Stěna však musí mít dostatečnou pevnost, proto je sádrokartonovou příčku nutné vybavit speciální výztuhou, např. kovovými traverzami,“ říká Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP Future, která se zabývá výrobou interiérových i exteriérových schodišť. Jiná situace ale nastává u třmenového schodiště, jehož jednotlivé nášlapy se kotví přímo do zdi. Ta by proto měla být ideálně betonová, aby měla dostatečnou pevnost. Sádrokartonová příčka je pro kotvení třmenového schodiště nedostačující.