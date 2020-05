Psi také během puberty zažívají emocionální kotrmelce

Život s pubescentem není žádný med a každý z rodičů by na toto téma mohl přispět nějakou tou historkou. Mnozí chovatelé psů pak vědí to, co potvrdila nedávná studie. Totiž, že pubertou si obdobným způsobem procházejí i naši čtyřnozí kamarádi. A stejně jako s dětmi, i se psy v období adolescence to není jednoduché. I oni reagují někdy podrážděně a někdy prostě vůbec.