Posuvné dveře ušetří drahocenné centimetry

Posuvné, či otočné dveře? Z hlediska záběru prostoru jsou jasným vítězem ty posuvné. Okupují pouze 0,1 m² prostoru, zatímco otočné 0,6 m². A nejlépe je na tom dveřní křídlo, co zajíždí do pouzdra. To nezabírá vůbec žádné místo!

Mnozí ale posuvné dveře preferují kvůli designu. Například jsou často k vidění ve velkých místnostech, kde předělují jednotlivé obytné zóny.

Posunujeme po stěně

Sestávají se z pevné konstrukce, kolejnice, která se obvykle kotví do zdi nad dveřní otvor. V některých případech ji lze umístit i přímo do otvoru nebo do stropu.

Nejsou nutné žádné stavební zásahy, někdy lze dokonce dveře umístit i nad stávající zárubeň, aniž by se musela vybourávat.

Posuvné dveře po stěně šetří místo v rodinném domě, ve vstupní hale. Materiál dub bělený. Foto: Vekra

Při výběru konkrétního posuvného systému je potřeba už dopředu mít zvolené dveřní křídlo. Jednotlivé modely posuvů se totiž od sebe liší svou nosností, proto je nutné znát hmotnost křídla, kterou systém ponese. Pro jejich výrobu se používají vysoce kvalitní materiály, jako je hliník nebo nerezová ocel.

Standardem je také tichý mechanismus, který se postará o bezhlučný pohyb křídla. Podle jednotlivých typů se dá také doplnit tlumicí doraz pro pozvolný dojezd dveřního křídla.

Dveře do zasouvacího pouzdra

Nabízejí opravdu maximální úsporu. Stavební pouzdro je tvořeno profily rámujícími průchozí otvor a samotným plechovým pouzdrem, které je zabudované přímo ve stěně a do něhož dveře zajíždějí.

Pouzdro navíc v podstatě nahrazuje část příčky, proto je třeba pro něj připravit dvakrát tak široký stavební otvor než pro běžné otočné dveře.

Je možné ho zabudovat jak do klasické zděné stěny, tak do sádrokartonové příčky nebo jiných systémů suché výstavby. Jestliže se umisťuje do příčky z cihel nebo tvárnic, musí nad ním být v celé jeho šířce stavební překlad, který nese zatížení zdiva nad pouzdrem. U příčky ze sádrokartonu nebo litého betonu naopak překlad být nemusí.

Kromě klasického jednokřídlového provedení existují současná pouzdra i ve variantě pro dvoukřídlé dveře. Takové pouzdro je možné opatřit synchronním posuvem, díky kterému se posouvají obě dveřní křídla zároveň. Pohybem jednoho křídla se zavírá nebo otevírá současně i to druhé. Samozřejmostí je i možnost doplnit pouzdra o tichý doraz.

Úskalí posuvný dveří

Musíme počítat s tím, že ryze posuvné dveře potřebují volný prostor na vedlejší stěně, po níž se bude křídlo pohybovat. A tak na ni nelze zavěsit obrazy, nábytek. U stavebních pouzder, která se zabudovávají do příčky, jsou zase nutné větší stavební zásahy do stěny.

Posuvné dveře Pertura dřevěné 944 x 2035 mm, bílé. Výplň papírová voština, povrch bílý lak. Cena 2390 Kč. Foto: Hornbach Další 1 fotografie