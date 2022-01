Okna lze měnit i v zimě, má to však několik podmínek

U nových oken je obecně kromě jiného důležité si pohlídat, aby spára mezi oknem a ostěním byla dostatečně utěsněná a nemohl tudy do interiéru pronikat studený venkovní vzduch. Tento prostor se běžně vyplňuje montážní pěnou.

„Pro zimní montáž používáme speciální variantu, se kterou je sice možné pracovat až do venkovní teploty -10 °C, ovšem pro samotné utěsnění spáry platí limit -5 °C. To je hraniční teplota, do které lze na povrch aplikovat penetrační nástřik a po nanesení pěny přilepit z obou stran izolační fólie chránící montážní pěnu a dokonale utěsňující spáru,“ uvádí Pavel Kašpar ze společnosti Vekra.