Oblékněte ložnici do nového šatu. Ten může být šik a přitom levný

Jak na to

Se začátkem podzimu se možná také zamýšlíte nad tím, zda by ložnice nesnesla nějakou tu úpravu či vylepšení. Po létě má ale jen málokdo na nějaké větší změny dostatek peněz, a tak by spousta z nás uvítala, kdyby se odehrály pod taktovkou nízkého rozpočtu. Překvapivě, jde to.