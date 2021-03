Nejvyšší čas naplánovat stavbu bazénu

„Nedoporučuji ale podklad z písku, bazén na něm nebude pevně stát a mohl by se poškodit. Pro vyrovnání použijte raději kompaktní zeminu,” radí David Benda. Mezi bazén a zeminu je potřeba vložit ještě plachtu, aby se jeho spodní část nepoškodila.

Další alternativou rodinných bazénů jsou fóliové bazény se stěnou z hlubokotažného ocelového plechu. I jejich zprovoznění lze zvládnout během jednoho jediného dne. Výhodou je, že se dají buď částečně, nebo úplně zapustit do země, a to i do svahu.