Kvalitní fasáda dá domu novou tvář

Chrání konstrukci domu před vnějšími vlivy, jako jsou déšť, sníh, sluneční záření, vítr. Proto je důležité, aby fasáda byla provedena co nejkvalitněji. Ovlivní to totiž životnost celé stavby i kvalitu bydlení.

Skládá se ze svislých a vodorovných profilů, které se kotví do nosné konstrukce obvodového pláště budovy. Součástí provětrávané fasády může být i tepelná izolace, která v případě nedostatečných tepelně technických parametrů nosné konstrukce (stěny) obvodový plášť dotepluje.

Týká se to zejména dřevěné konstrukce nosných roštů, tu lze s ohledem na požární předpisy použít pouze do výšky 9 m, což by ale pro opláštění rodinných domků neměl být problém. Výhodou dřeva je nižší cena. Z praktického pohledu může být vhodnější variantou hliník či pozinkovaná ocel.