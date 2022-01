Kdy pořídit stříšku na komín. A kdy raději ne

„Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat spotřebičům, kde je komín proveden jako svislý kouřovod s funkcí komína. Takový odvod spalin je nutné opatřit na ústí komínovou hlavicí se stříškou jako ochranou nejen proti dešti. Tento prvek výrazně snižuje množství deště nebo sněhu, který by pronikl do komína a má zabránit pronikání vody do spotřebiče, který není dlouhodobě odolný vůči vlhkosti. Pakliže mám standardní provedení komína, do kterého je spotřebič zaústěn přes sopouch kouřovodem, tak v patě komína musí být vyřešen odvod kondenzátu,” upozorňuje Pavel Ulrich ze společnosti Almeva.