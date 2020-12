Dětský pokoj je zábavou i útočištěm

Co maminky často dělají? Dětský pokoj vybaví do posledního detailu ještě dříve, než se miminko narodí. Jsou pod tlakem reklam a nakupují a nakupují. A pak zjistí, že kolébku nepotřebují, dřevěnou ohrádku nevyužijí a speciální přebalovací pult jen překáží.

To, co funguje u kamarádky, nemusí být vhodné pro vás. A tak vybavení pořizujte postupně, podle toho, jak dítě roste, co skutečně potřebuje. Uvidíte, že ušetříte...