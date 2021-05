Dejte starší stavbě nová okna, ušetříte

Množství denního světla pronikajícího střešním oknem je závislé na jeho orientaci a velikosti okenního otvoru. Střešní okna nabízejí osvit jen ve své blízkosti. Do vzdálenějších koutů světlo nepřivedou. Světlovody pro šikmé i ploché střechy to díky své konstrukci umějí. Přirozené světlo jimi projde i do těch nejtmavších částí objektu: rodinnému domu stačí světlovod o průměru 25 cm s délkou 5 m. Poslouží k prosvětlení chodeb, koupelen, šatny či schodiště.