Co vylepší a usnadní grilování

Žádný teplejší letní víkend se neobejde bez grilování. Mít jen samotný gril však nestačí. Tedy pokud si přípravu jídla na grilu chcete opravdu užít! Mnohem jednodušší a komfortnější to je s různými vychytávkami.

Je to totiž opravdu snadné. Sondu zapíchnete do nejtlustší části pokrmu a pak už jen sledujete, zda je teplota optimální pro požadované propečení, nebo zda není pokrm příliš vysušený. Vyšší modely teploměrů jsou dokonce bezdrátové, takže vše můžete sledovat pěkně od stolu. Jakmile budou lahůdky hotové, upozorní vás na to signál.