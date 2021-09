Cihla, beton nebo dřevo? Každý stavební materiál má své

Důraz se klade i na přesnost výstavby. To ulehčuje použití broušeného zdiva. „Prvky jsou broušeny na přesnou výšku a je použitá velmi tenká spára. Pro spojování se používá tenkovrstvá malta, zdicí pěna, popřípadě speciální silikátově disperzní lepidlo Heluz Sidi,“ popisuje Petr Šebek.

Komfortním řešení nabízejí např. stavebnicové domy z keramického LiaporBetonu. Co to je za materiál? Jde v podstatě o klasický beton, do kterého je ale místo běžného kameniva přidáno keramické kamenivo Liapor. Materiál si tak zachovává pevnost a trvanlivost běžného betonu, má ale mnohem lepší tepelně izolační a akustické vlastnosti. Oproti zděnému je také možné realizovat o něco tenčí stěnu.