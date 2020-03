Zbraně na stěně a schodiště obrostlé liánami. Málokdy člověk vidí bizarnější interiér

Když se na počátku roku rozhodl hudebník Jordan McGraw nabídnout k prodeji svůj dům v americkém Los Angeles, upoutalo to pozornost místních médií, která v souvislosti s ním sborem použila slovo bizarní. Není divu, zbraně na stěně a balustrádu schodiště zdobenou čímsi, co připomíná liány, to není vidět zase tak často.