Venkovský dům Vladimíra Sosny je plný nápadů

Občas jsme bydleli i u divadelních kolegů v soukromí a trochu nakoukli, jak opravdu žijí. To člověk vidí, že mají lidé po světě stejné, obyčejné starosti a že jediné, co nám v Čechách možná chybí, je moře... Naštěstí se mohu celoročně koupat v naší obecní požární nádrži, kterou mám dvě minutky cesty, přes sousedovu zahradu.“

Jsem vděčný za blízkost města, ale městský typ opravdu nejsem. Navíc potřebuji prostory pro svoji práci a ty tady mám. Pocházím z vesnice – z domu se zahradou, takže jsem věděl, do čeho sem jdeme. S dvěma dětma... Z malého plzeňského bytu. Podařilo se nám ho vyměnit za tento dům, který přes dvacet let přizpůsobujeme svým potřebám. A také se nám tu narodila dcera Emička.“

„Nejdříve jsme si říkali, že stodolu přikoupíme, ale brzy nám došlo, že bychom opravu a údržbu všeho neutáhli. Nakonec se ukázalo, že to bylo velké štěstí. Stodolu koupila rodina, která je nám natolik blízká, že žijeme takzvaně bez plotu... A to obrazně i doopravdy. Ne každému se podaří mít sousedy za přátele.“

„Dům by na sebe měl, v ideálním případě, také vydělávat. Vše to chce čas a interiér postupně dozrává,“ konstatuje s daným stavem spokojený lektor oblíbených a hravých řezbářských kurzů, které navštěvují děti i dospělí – úplní začátečníci i pokročilí.

„O divadelním světě jsem neměl ani tušení. A rodiče mě směřovali k něčemu praktičtějšímu. Ale nakonec jsem v Divadle Alfa dělal kulisáka, loutkoherce, inspicienta i technologa v dílnách, což pro mě bylo jako ráj na zemi. Dílna divadla, to byl můj svět, ale pořád mě to táhlo hlavně k volné tvorbě ze dřeva. Až jsem byl Ivošem Stehlíkem přizván k vedení řezbářského kurzu ve Volarech. Začalo mi dávat smysl věnovat se, na volné noze, řemeslu a lidem, kteří zahoří pro řezbu a loutky. A myslím, že se v době, kdy většina z nás tráví nemalou část dne u klávesnice a hodně profesí souvisí s IT, snad začne vracet zájem o práci a tvoření rukama.“

„Nestydím se oslovovat a kontaktovat nové sousedy. Když chtějí, rád jim pomohu, aby se cítili jako doma. Dám jim najevo svou otevřenost. Je to obrazně i věcně podaná ruka. Na vsi by to mělo být, podle mého, přirozené. Jako když pozdravíte partu výrostků a oni odpoví, protože vás znají, protože jsou doma, protože chtějí. To mám pak velkou radost. Jednoduše – jaké si to uděláme, takové to máme.“