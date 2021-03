Velký bílý žralok prodal svou poslední nemovitost v USA. Byl to ranč zdobený desítkami paroží

Jak upozorňuje americký web New York Post, golfista v prosinci loňského roku prodělal covid-19. Ranč je druhou nemovitostí v USA, jíž prodal, patrně v souvislosti se svým již delší dobu plánovaným záměrem vrátit se zpět do rodné Austrálie .

V lednu se se svým steskem po rodném kontinentu svěřil i čtenářům časopisu Stellar: „Austrálie mi chybí. Chybí mi, jak zní. Před nedávnem jsem telefonoval se svými rodiči a hlasy ptáků v pozadí, to bylo něco jiného. A vůně Austrálie... je tak čistá a svěží. Miluji tamní kávu a chybí mi lidé, jsou tak tolerantní... Chtěl bych se do Austrálie vrátit, co nejdřív to bude možné. Popravdě, myslím na návrat domů obden.”