Útočiště na samotě, kde hledal soukromí Frank Sinatra, je k mání za 91 milionů korun

Villa Maggio rozhodně nepatří k nemovitostem, které by byly se jménem Franka Sinatry neodmyslitelně spjaty – je to právě pro její izolovanost, nic jí to ovšem neubírá na kouzlu a příjemné rustikální atmosféře doprovázené nádherným výhledem do okolní hornaté krajiny.