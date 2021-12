Teresa Schel jezdí do divadla z malebné chalupy na návsi

Herečka Teresa Schel sice vyrůstala v Českém Těšíně, ale uměleckou dráhu rozjela ve Varšavě. A život sám ji přivedl na prkna Jihočeského divadla. Do Českých Budějovic to má z vesnické chalupy, na malebné návsi s rybníčkem lemovaným trávou, necelou půlhodinku. A to může jezdit i vlakem z nedaleké zastávky Vrábče. Barevná cesta!