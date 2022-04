Šumavské pouto Jiřího Bárty-Lauseckera

Jestli někdo žije v sepětí s přírodou a nehodlá na tom ani do budoucna nic měnit, tak je to Jiří Bárta-Lausecker. Ještě před pár lety patřil náš první mistr ČR ve freeridingu do úzké světové špičky. Extrémním sjezdům na lyžích ve volné přírodě mimo sjezdovky se na Šumavě věnoval už jako kluk, aniž by tušil, že to bude jednou provozovat na reprezentační úrovni a profesionálně i v Americe.