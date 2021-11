Prohlédněte si luxusní sídlo z oblíbeného kanadského seriálu Městečko Schitt's Creek

Fanoušci kanadského seriálu Městečko Schitt's Creek jeho hlavní pointu znají. Převelice bohatá rodina Roseových žije ve velikém sídle u vesničky, kterou si koupí. Přijde ale na mizinu a musí se přestěhovat do této vesnice a začít žít v nepoměrně skromnějších podmínkách. Jedním ze symbolů nuceně opuštěného luxusu je právě sídlo, ve kterém do té doby bydleli.

Ve skutečnosti je sídlo staré ale pouhých devět let! Jeho autorem a majitelem je torontský developer Van Lapoyan, jenž vystudoval architekturu v Paříži. Právě zde se v něm probudil obdiv k historickým stylům, jako jsou baroko, rokoko a novoklasicismus. Umění starých mistrů se tak rozhodl vzdát svým domem hold.

Sídlo má užitnou plochu 2230 m² rozloženou do tří nadzemních podlaží a stojí na pozemku s výměrou mírně přes 2000 m². Dům se pyšní dvanácti ložnicemi a šestnácti koupelnami.

Součástí zařízení je domácí kino, interiérový a venkovní bazén, golfový trenažér, vinný sklep. V garáži je místo pro dvanáct vozů. Jendou z nejsložitějších stavebních operací na domě bylo obložení fasády vápencem, který si Lapoyan nechal dovézt z Indiany a instalace do ní vkládaných mramorových prvků.

Sídlo svým přepychem a stylem nemohlo uniknout pozornosti filmařů, a proto se objevilo ve více než 25 nejrůznějších titulech. Poprvé jej majitel, tehdy sedmašedesátiletý Lapoyan, nabídl k prodeji za 19,9 milionu kanadských dolarů (353 milionů korun) s tím, že by se rád uskromnil, protože je na něj a jeho ženu už příliš velké a oni by navíc rádi unikli chladným torontským zimám.

Jak tehdy svěřil agentuře Bloomberg, sídlo postavil částečně i proto, aby dokázal, že to zvládne. Že „dokáže postavit něco krásného a užít si to”.

„Moderní domy jsou dnes velmi v módě a lidem se to líbí, ale klasické domy nikdy nevyjdou z módy. Ať už je to teď, za 10 nebo za 50 let, pořád budete ten dům milovat,“ řekl tehdy.