Komik Jimmy Fallon prodává svůj byt. Oči vám z něj budou přecházet

V historické budově na adrese Gramercy Park East v americkém New Yorku moderátor pořadu The Tonight Show na stanici NBC koupil původně byt v sedmém podlaží v roce 2002. Byl to staromládenecký byt s jednou ložnicí. Postupem času ovšem kupoval sousední byty jeden po druhém, vysvětluje web amerického deníku Wall Street Journal.