Kde přežívají Harry a Meghan? V těsném sousedství známé čtvrti Los Angeles

Poté, co vévodský pár ze Sussexu, princ Harry a jeho žena Meghan, opustil svůj dočasný kanadský domov, pídila se zahraniční média po tom, kde v současnosti rodina žije. S jistotu se vědělo, že je to v Los Angeles, nyní je patrně jasné, že je to luxusní vila v toskánském stylu, jejímž majitelem je herec Tyler Perry. Ta stojí v těsném sousedství slavné čtvrti proslavené televizním seriálem - Beverly Hills.