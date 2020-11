Jako oranžerie zasazená do džungle vypadá nový dům baskytaristy Red Hot Chilli Peppers

Malibu enclave je jednou z částí kalifornského městečka ležícího na břehu Tichého oceánu, jen kousek nad Los Angeles, do níž mají přístup pouze rezidenti. Bývá někdy označovaná za jednu z nejexkluzívnějších a také nejdražších čtvrtí města. Právě tam si pořídil svůj nový dům Michael Balzary, z americké funk rockové kapely Red Hot Chilli Peppers.

Kdo by hledal pěstěný trávník, byl by zklamaný. Menší prázdná zelená plocha je sice za domem, rozhodně však zabírá jen malou část celého pozemku. Naopak, další nezbytné prvky zahradního vybavení v luxusních čtvrtích, jako je venkovní vířivka, eventuálně jezírko s koi kapry, jsou umně schované do hustého porostu.