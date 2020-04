Dům Mela Gibsona novým bydlištěm prince Harryho a jeho ženy nejspíš nebude. Byť by za to stál

Dům, který australský herec Mel Gibson koupil v roce 2008 od hereckého kolegy Davida Duchovnyho, má dvě podlaží. Už z exteriéru zaujme členitou fasádou, na níž se doplňují kámen, dřevo a omítka. Zasazen je do svažitého terénu bujnou vegetací zarostlé zahrady. Ta má výměru mírně přes 2,2 hektaru.

Prvním, kdo přinesl zprávu o tom, že by možnými kupci domu v hodnotě 14,5 milionu dolarů (cca 355 milionů korun) měli být prince Harry a jeho žena Meghan, byl britský web The Sun. Jeho redaktoři se odvolávají na tweet realitní agentky Andrey Pilotové, v němž napsala: „Velká novina, prince Harry a Meghan kupují dům Mel Gibsona”. Nicméně, jak uvádí web, záhy poté, co ji novináři kontaktovali, tweet autorka stáhla.