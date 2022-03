Apartmán Adolfa Hoffmeistera jako jedinečný showroom

Původní byt Adolfa Hoffmeistera byl rozdělen na dvě části: mužskou a ženskou, a tak to zůstalo i nyní. Obývací prostor, to je mužská část, kde dominantní místo má knihovna. Majitel byl milovník knih, kterých měl tisíce, vyskládané až pod strop.

Předsíň zdobí oblíbená kolekce Soup. Sklo se leskne a využívá se technologie pokovení skla: do stříbra, do modra, do zlata. Když se zhasne, sklo připomíná zrcadlo. A když rozsvítíte, je pokov průhledný.