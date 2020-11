Umakartové jádro je minulostí, byt pro mladého muže dostal úložný prostor navíc i barvy

V nové půdorysném řešení architekti přesunuli toaletu do prostoru velké předsíně, kde i pak mohla zůstat komora jako další úložný prostor. Z původní dispozice bytu tak zůstaly pouze dvě ložnice.

Základní dispozice kuchyně vždy vychází z přístupu ke stoupačkám. V době nastěhování necítil majitel potřebu do bytu umisťovat jídelní stůl. Z toho vznikla i dispozice obývacího pokoje. Mezi kratší stěnou s televizí a kuchyní zůstal delší prostor na jídelní stůl, k jehož umístění v budoucnosti určitě dojde.

„Je to jediné řešení, které klientům doporučuji, protože jen truhlář dokáže splnit specifické požadavky na vybavení skříní, rozměry a může nám nabídnout neomezené množství odstínů dřevodekorů a barev,” říká architektka. Obklady a dlažby jsou od českého výrobce.

V obývacím pokoji jsou kromě tradičního přisazeného stropního světla i bodovky vsazené do sádrokartonového kastlíku, který je součástí stěny s televizí. Kabely od televize jsou, v tomto případě, protaženy za obkladovou desku. Je to jednodušší řešení než sekat do betonové zdi a jistě lepší řešení než nechat kabely na očích.