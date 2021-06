Rodinný dům našel své místo mezi vinicemi

Díky terénu byly jejich požadavky stoprocentně splněny, a to včetně stavby tradiční formy se sedlovou střechou, kterou vyžadovalo CHKO. De facto se navrhly domy dva.

Spád pozemku umožnil samotný rodinný dům zapustit do svahu, navrhnout jej s rovnou střechou a všechny obytné místnosti napojit na zahradu.

Garáž pro motorku, vstup do domu a kancelář s výhledem na vinice a vodní nádrže dostaly archetypální formu tak, aby splňovaly požadavky CHKO a tvarově zapadly do vesnické struktury. „Soudobý výraz se dosáhl abstraktním pojetím; materiálově jsme sjednotili střechu i fasády do černého plechu,” tvrdí architekti.